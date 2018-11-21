Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

21.11.2018 19:22



Президент Украины – Петр Порошенко вынес на всеобщее обсуждение предложение о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую, сообщает Газета.ру. Данное предложение основывается на убеждённости Петра Порошенко в том, что данное название, а именно часть «-петровская», содержит в себе коммунистический, тоталитарный смысл и символику. Видимо в данном вопросе работает ассоциативный механизм: Днепропетровская -Петровская – Пётр I – Россия. Возможно, в следующем заявлении, глава Украины сообщит о смене своего имени. Ведь ассоциативный ряд, в данном случае, работает по той же схеме.