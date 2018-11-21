В США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями

21.11.2018 17:49



Взаимоотношения Китая и США находятся в весьма «накаленной» стадии, в связи с этим продолжают высказываться громкие взаимные претензии и обвинения, сообщают «Известия». Именно к подобной категории заявлений относится высказывание Американского торгового представителя - Роберта Лайтхайзера. Он заявил, что участились попытки кражи американских технологий и интеллектуальной собственности со стороны Китая. Данные процессы осуществляются путём использования компьютерных сетей. Также США и Китай продолжают взаимную политику обострения торговых процессов между собой.