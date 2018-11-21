Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

21.11.2018 17:38



Президент США – Дональд Трамп радостно поблагодарил Саудовскую Аравию за снижение цен на нефть, сообщает РБК. Дональд Трамп сравнивает падение цен на нефть с сокращением налогов для Соединенных штатов Америки и требует у арабов продолжать снижать цены. Однако заявления и призывы президента никак не повлияли на цены нефтепродуктов. Эксперты, сведущие в данном вопросе, считают, что причиной подобного падения цен, несомненно, является политическая обстановка между США и Саудовской Аравией, в свете событий, касающихся убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Общественность была уверена, что Эр-Рияд не будет сокращать уровень нефтедобычи, а США взамен не станут налагать на них санкции.