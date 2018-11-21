ЕГЭ предлагают заменить на блокчейн

21.11.2018 12:50



Идея ввести новую форму экзамена для старшеклассников предложил заместитель главы Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов. Он предлагает использовать вместо ЕГЭ систему выявления талантов, которая будет основана на блокчейне. Свое предложение парламентарий озвучил министру просвещения Ольге Васильевой.

Суть идеи состоит в том, что способности ребенка нужно оценивать по трем компонентам. Первый: данные, которые были получены в результате профориентации, второй: его оценки, и третье: социальная активность, которая имеет отношение к общественной деятельности. Как поясняет Чернышов, так называемая блокчейн-технология будет анализировать полученную информацию, которая ляжет в основу решения вопроса о дальнейшем поступлении в вуз без экзаменов.