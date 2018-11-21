В Крыму ответили на ложное сообщение Киева о проседании моста через Керченский пролив

21.11.2018 11:14



В Крыму ответили на очередное заявление Киева против России. Как передает РИА Новости, речь идет о том, что ранее представители Украины заявили о проседании моста через Керченский пролив. Как говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост» в Фейсбуке, подобные сообщения – это очередной миф.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка украинцев заявить о том, что с мостом, соединившем Россию и полуостров, «что-то не так».