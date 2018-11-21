ЦБ раскритиковал банки Китая за вольную трактовку антироссийских санкций

21.11.2018 07:22



Центральный банк России выступил с резкой критикой в отношении ряда китайских банков, которые, по мнению регулятора, слишком вольно интерпретируют антироссийские санкционные ограничения США, пишет РИА Новости. Так, по словам главы представительства Центробанка России в КНР Владимира Данилова, многие коммерческие банки Китая отказываются работать с российскими организациями, необоснованно ссылаясь на санкционные ограничения.

Центральный банк России и Народный банк Китая договорились о регулярном информировании кредитных организаций Китая, разъясняя им суть наложенных санкций. Однако, проблема все еще не решена.