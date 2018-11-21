Опубликовано видео с места инцидента в Шереметьево

21.11.2018 06:51



В Twitter Следственного комитета РФ опубликована видеозапись произошедшего инцидента в аэропорту Шереметьево, во время которого пассажирский лайнер при рулежке на взлет сбил мужчину, пишет RT. Сообщается, что травмы, полученные мужчиной, оказались не совместимыми с жизнью. По данному факту московской межрегиональной транспортной прокуратурой проводится проверка. На месте происшествия все еще работают специалисты.