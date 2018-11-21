Названы страны с высоким риском смерти во время стихийных бедствий

21.11.2018 06:34



В немецком журнале Der Spiegel появилась статья специалистов общества Bündnis Entwicklung Hilft, в которой они рассказали в какой стране наиболее высок риск умереть от катастрофы природного характера, пишет РИА Новости. Так, по их мнению, самыми опасными считаются острова Вануату и Тонга, расположенные в Тихом океане, а также Филиппины. Здесь есть очень больший риск землетрясений, ураганов, цунами, оползней и извержения вулканов. Еще к опасным районам отнесены страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки, а также Юго-Восточная Азия. Россия отнесена к регионам с низким уровнем опасности.

Во время составления рейтинга специалисты учитывали не только природные катастрофы. но и то, как быстро власти на них реагируют,их подготовленность к катаклизмам, а также наличие инфраструктуры устранения катастроф и оказания пострадавшим людям помощи.