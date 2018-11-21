Украина заявила о проседании Крымского моста

21.11.2018 05:54



Украинские специалисты рассказали о том, что они обнаружили проседание опор Крымского моста, пишет Лента.ру. Так, по их словам, проблемы имеются в районе острова Тузла, искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова и в центральной части сооружения. По мнению украинских специалистов, данный факт несет угрозу здоровью и жизни людей, а также акватории Черного моря. Они считают, что зимняя непогода может усилить имеющиеся проблемы Крымского моста.