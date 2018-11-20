Самолет сбил человека в Шереметьево

20.11.2018 22:52



В аэропорту Шереметьево погиб мужчина. Его сбил пассажирский лайнер, который вылетал из аэропорта, следуя в Афины, пишет ТАСС. Как сообщила директор Дирекции по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова, во время выруливания на взлетную полосу, экипаж лайнера сообщил в диспетчерский центр о том, что произошло столкновение самолета с неизвестным предметом. На место происшествия прибыли специалисты аэропорта, которые произвели осмотр и обнаружили тело мужчины.

Известно, что личность погибшего установлена. В настоящее время правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия.