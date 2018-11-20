Следователей СК РФ задержали за получение взятки в 5 млн рублей

20.11.2018 22:34



Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, двое следователей ведомства были задержаны за получение взятки, пишет Интерфакс. Речь идет о Сергее Дубинском и Андрее Триневе, которые получили денежные средства в размере 5 млн рублей. Задержание проводили работники СК РФ совместно с ФСБ. Подозреваемые были задержаны с поличным. По ее словам обвинения следователям предъявят в самое ближайшее время.