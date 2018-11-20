Испания может заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

20.11.2018 22:02



Испания проголосует против соглашения по Brexit в том виде, в котором оно сейчас представлено. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет Российская газета. Испания не примет данный вариант договора, так как в нем не прописан пункт, касающийся Гибралтара. Так, Испания хочет внести изменения в соглашение о том, что страна сможет вести прямые переговоры с Великобританией, касающиеся вопросов Гибралтара.