Бывшую жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ

20.11.2018 20:53



Бывшую супругу Армена Джигарханяна Виталину Цембалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу в размере 200 тыс. рублей. Такое решение вынес мировой суд города Москвы по иску, поданному против нее Джигарханяном, который требовал компенсировать ему моральный вред за то, что бывшая супруга тайно следила за ним, установив в его кабинете видеокамеру, пишет РБК. Защита Цембалюк собирается подать апелляцию на решение суда.