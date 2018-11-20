Минфин США ввел новые санкции в отношении российских компаний

20.11.2018 20:35



Министерство финансов США объявило о введении новых санкционных ограничений. Так, санкционные меры в отношении двух российских компаний ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО "КГК" вводятся за работу с Ираном. По мнению США, данные компании помогали доставлять иранскую нефть в Сирию, пишет РИА Новости. Также, санкционные ограничения были введены и в отношении иранской компании Tadbir Kish, а также шести физических лиц, в том числе заместителя директора "Промсырьеимпорта" Андрея Догаева.