Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода
20.11.2018 17:48
Екатерина Лахова подверглась острой критике, после своих слов о благотворном влиянии голода на организм человека, сообщает ИА REGNUM. Историк Александр Шубин объяснил, что подобное высказывание свидетельствует о том, что правительство страны целенаправленно понижает уровень жизни населения, вплоть до уровня времен Великой Отечественной войны. Об этом также сигнализируют последние нововведения в области законодательства, такие как: установление акциза на колбасы, повышение НДС и введение налога для самозанятых.
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А что ? Раз на войне, значит на войне.
по ней видно от голода аж лоснится
и эту взорвавшуюся тётю надо на время посадить на баланду Майданыка Освенцима надо гнать эту взорвавшуюся власть - пусть золото моют в горах магадана или лес пилят- дедушки сталина на них нет - сволочи
Как-то неловко становиться за таких депутатов.
Они сами себе копают яму,"избранники" народа.