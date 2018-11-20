Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода

20.11.2018 17:48



Екатерина Лахова подверглась острой критике, после своих слов о благотворном влиянии голода на организм человека, сообщает ИА REGNUM. Историк Александр Шубин объяснил, что подобное высказывание свидетельствует о том, что правительство страны целенаправленно понижает уровень жизни населения, вплоть до уровня времен Великой Отечественной войны. Об этом также сигнализируют последние нововведения в области законодательства, такие как: установление акциза на колбасы, повышение НДС и введение налога для самозанятых.