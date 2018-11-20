МТС получила 37 млрд рублей убытка

20.11.2018 16:42



Официальные представители МТС заявили, что за третий квартал текущего года их убытки составили порядка 37 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости». Это связано с антикоррупционной следственной деятельностью в отношении компании в Узбекистане. Специально для данной цели «МТС» выделила 56 млрд. рублей в свой внутренний резервный фонд. По словам руководства, данный резерв никак не повлияет на деятельность компании, учитывая, что на ближайшие года запланированы капитальные вложения, нацеленные на развитие бизнеса.