В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

20.11.2018 15:36



Представитель РЖД заявил, что цена билета в новых плацкартных вагонах не будет отличаться от старых, сообщают РИА новости. Связано это с тем, что ценовую политику в подобных вопросах регулирует Федеральная Антимонопольная служба России. Новый плацкартный вагон, в котором представлены современные дизайнерские и практические решения находится на выставке «Транспорт России». На данной выставке любой желающий сможет воочию ознакомиться с последними новинками.