На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

20.11.2018 14:57



Украинскими экспертами были озвучены количественные показатели потенциальных потерь, в связи со строительством «Турецкого потока», сообщают РИА новости. Таким образом, согласно их подсчётам, одно лишь введение в эксплуатацию «Турецкого потока» отнимет у Украины порядка 12 миллиардов кубометров транспортируемого газа в год. А в перспективе ожидается строительство еще одной газовой «ниточки» в обход Украины, что ещё больше усугубит ситуацию. Украинское правительство всеми силами пытается противодействовать строительству новых газовых магистралей, однако у них плохо получается. Это связано с большой заинтересованностью, а также с экономической выгодой для Европы, для которой будет гораздо более экономичным использование новых газовых хорд.