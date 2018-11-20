Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

20.11.2018 14:33



Решение МВД России о выдворении из страны Абдувахоба Маджидова, ставшего известным благодаря скандальной «гонке на Гелентвагене», было признано Замоскворецким судом законным, сообщают РИА новости. Нахождение в России гражданина Таджикистана было признано общественно опасным и создающим угрозу основам конституции. Также известно, что Маджидов активно выступал против политики России и против правоохранительных органов.