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Россия стала обладателем индийского тендера на поставку средств ПВО

20.11.2018 14:07
Россия стала обладателем индийского тендера на поставку средств ПВО

Россия – обладатель индийского тендера на поставку средств ПВО малой дальности, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из системы военно-технического сотрудничества. Как стало известно, сумма тендера – полтора миллиарда долларов. «Да, наша «Игла» (переносной зенитно-ракетный комплекс) победила», — заявил источник.

Как ранее сообщали СМИ, участниками тендера также являлись европейские компании SAAB и MBDA. Однако условия, которые предложил «Рособоронэкспорт», оказались самыми выгодными. К слову говоря, российское вооружение пользуется спросом во многих странах мира.

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