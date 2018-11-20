В Кремле заявили, что письмо сенаторов США – это давление на Интерпол

20.11.2018 13:39



Сенаторы США, которые обратились с призывом проголосовать против россиянина на выборах президента Интерпола, в грубой форме вмешиваются в процесс. Как передает РИА Новости, об этом в разговоре с представителями СМИ заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме этого, отвечая на соответствующий вопрос, он поддержал точку зрения о том, что действия сенаторов можно называть давлением.

Ранее стало известно, что четверо сенаторов США опубликовали отрытое обращение, в котором призвали не голосовать за россиянина генерал-майора Александра Прокопчука на выборах президента Интерпола, которые состояться 21 ноября.