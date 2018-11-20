Евросоюз обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море

20.11.2018 12:40



ЕС собирается предпринять ряд шагов для того, чтобы разрешить ситуацию в Азовском море. Как передает Интерфакс, с очередным категоричным заявлением выступила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она сообщила, что Евросоюз уведомил Россию в необходимости прекратить «чрезмерные инспекции» судов в Азовском море, поскольку это негативно сказывается не только на экономике соседней Украины, но и на судах под флагами стран Европы.

Кроме этого, представитель МИД Британии громогласно заявил о том, «Россия продолжает нарушать украинское и международное судоходство». Также, по его словам, Крымский мост, открытый в марте этого года, был построен незаконно.