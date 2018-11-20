В Воронеже запущено производство модернизированного Ил-96

20.11.2018 11:08



Российские регионы продолжают развивать авиационную сферу страны. Так, в Воронеже запустили производство модернизированного Ил-96, о чем в беседе с РИА Новости проинформировал собеседник из Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина. Работники авиазавода уже приступили к сборке элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М, говорится в сообщении. Кроме этого, заканчивается работа по соответствующей документации и комплектующим изделиям лайнера.