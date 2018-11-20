В РЖД представили концепт высокоскоростного поезда

20.11.2018 10:29



В РЖД разработан концепт высокоскоростного поезда. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал собеседник из «Скоростных магистралей» - «дочка» РЖД, куратор проекта ВСМ (высокоскоростные магистрали). Агентству показали изображения, по которым уже можно понять, каким будут поезда ВСМ. В частности, при создании салонов будут использоваться три цвета: бежевый, зеленый и красный.

Напомним также, что сегодня в нашей стране нет ВСМ. А первым проектом станет дорога «Москва — Казань». Ее стоимость оценивается примерно в 1,7 триллиона рублей.