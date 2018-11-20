США хочет внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма

20.11.2018 09:46



В Вашингтоне планируют заявить, что Венесуэла является страной-спонсором терроризма. Это уже не первый случай обвинить страну в подобном. Как передает Газета.ру, американские власти уже проводят соответствующую работу. Издание Washington Post, ссылаясь на своих собеседников из Белого дома и официальную переписку, пишет о том, что для этого существует специальный список. В нем обозначены страны, которые обвиняются в «поддержке актов международного терроризма». На сегодняшний день в «черном перечне» находятся Северная Корея, Иран, а также Судан и Сирия.