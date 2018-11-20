"Единая Россия" исключила депутата, предложившего отменить пенсии

20.11.2018 07:14



Как стало известно от секретаря ярославского отделения партии "Единая Россия" Артура Ефремова, члены партии проголосовали за исключение из своих рядов Дмитрия Петровского, который ранее высказал свое мнение о том, что в России необходимо отменить пенсии, а люди сами должны заботиться о том, как и сколько им работать и на что потом жить, пишет РИА Новости. Ефремов еще раз подчеркнул, что мнение, высказанное Петровским, является его собственным и не относится к политике партии. По его словам, его коллеги были возмущены подобным заявлением одного из членов партии и приняли решение о его исключении.