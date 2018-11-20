"Единая Россия" исключила депутата, предложившего отменить пенсии
Как стало известно от секретаря ярославского отделения партии "Единая Россия" Артура Ефремова, члены партии проголосовали за исключение из своих рядов Дмитрия Петровского, который ранее высказал свое мнение о том, что в России необходимо отменить пенсии, а люди сами должны заботиться о том, как и сколько им работать и на что потом жить, пишет РИА Новости. Ефремов еще раз подчеркнул, что мнение, высказанное Петровским, является его собственным и не относится к политике партии. По его словам, его коллеги были возмущены подобным заявлением одного из членов партии и приняли решение о его исключении.
Написать комментарий