Саудовский принц может лишиться престола

20.11.2018 05:55



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может лишиться престола из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, в причастности к которому его обвиняют спецслужбы США, пишет Российская газета. Против того, чтобы принц взошел на престол выступают многие члены его семьи. По некоторым данным, после смерти короля Салмана, они собираются поддержать его родного брата принца Ахмеда, который, в свою очередь, пользуется поддержкой США.