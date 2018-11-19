Названы самые опасные страны для туристов

19.11.2018 23:57



Специалистами одной из крупнейших в области медицины и туризма компаний International SOS была составлена интерактивная Карта рисков путешествий на 2019 год, на которой обозначены наиболее опасные для посещения туристами страны. Как выяснили эксперты, наиболее опасными местами для туризма в предстоящем году будут: Сирийская Арабская Республика (САР), Афганистан, Ирак, Центральноафриканская Республика (ЦАР), Венесуэла, Ливия, Нигер, Гаити, Буркина-Фасо, Йемен, Сомали и Северная Корея. На карте данные государства отмечены красным цветом.

В этих странах низкий уровень личной безопасности, высокие риски для здоровья и серьезные опасности на дорожных участках.

В тоже время наиболее безопасными для путешествий стали: Норвегия, Финляндия и Исландия. Страны с незначительными рисками в сфере безопасности: Словения, Дания и Швейцария.