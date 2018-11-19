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Исследователи открывают новый механизм в жизни: витамин D

19.11.2018 23:44
Исследователи открывают новый механизм в жизни: витамин D

Новые исследования из Университета Портленда обнаруживают, что витамин D, или его отсутствие может спровоцировать или приостановить эмбриональное развитие у некоторых видов рыб. В исследовании также приводятся данные, свидетельствующие о том, что витамин имеет решающее значение для раннего развития позвоночных животных, пишет phys.org.

Ежегодно killfish Austrofundulus limnaeus живет всю свою жизнь в сезонных прудах, которые заполняются, когда дождь падает, а затем испаряется. Чтобы выжить в этих неопределенных условиях окружающей среды, рыба эволюционировала для производства эмбрионов, которые реагируют на экологические сигналы, развиваясь вдоль двух различных траекторий. В одном, эмбрионы растут до зрелости. В другом, эмбрионы входят в несколько состояний покоя, в течение которых все развитие останавливается, позволяя эмбрионам выживать в течение нескольких месяцев, заключенных в сухую грязь без кислорода или воды.

Исследователи из Университета Портленда хотели знать, что регулируемый покой у эмбрионов A. limnaeus и какие механизмы обеспечивают интеграцию экологических лекарств в свою программу развития. То, что обнаружили исследователи, было неожиданным. Результаты анализа показали, что, активность, синтез витамина D и сигнализация, способствуют нормальному развитию годового кибифуса в условиях окружающей среды, которые благоприятствуют покою. И наоборот, ингибирование пути приводило к уничтожению по траектории покоя в условиях, благоприятствующих нормальному развитию.

Исследовательская группа также смогла вызвать покой у эмбрионов рыбок данио, вида , который не приостанавливает эмбриональное развитие, блокируя синтез витамина D, который предполагает, что витамин имеет решающее значение для развития позвоночных. Исследователи также указывают на аналогичные рецепторы, которые регулируют покой у видов круглых червей и плодовых мух, что указывает на то, что функция рецептора витамина D была сохранена по целому ряду видов в течение долгой эволюционной истории.

«Это вновь открытая роль для витамина D», - сказала Ами Ромни, доктор Калифорнийского университета, Школа ветеринарной медицины Дэвиса, анатомия, физиология и клеточная биология, а также ведущий автор исследования. «Мы видим, что витамин D не просто необходим для регулирования кальция, он играет важную роль в переходах критической истории жизни и может помочь нам лучше понять часы, которые регулируют жизненный цикл».

Открытие исследовательской группы может привести к лучшему пониманию покоя и механизмов, которые его контролируют, что также сказывается на здоровье человека. Знание систем, которые контролируют экстремальные физиологические состояния, такие как покой, может улучшить понимание того, что происходит на молекулярном уровне, когда кто-то испытывает сильный холодный шок или медицинские условия, такие как сердечный приступ или инсульт. Кроме того, способность индуцировать покой у видов рыб, которые не останавливают развитие может стать первым шагом в разработке методов, направленных на стимулирование покоя у других видов, включая людей, то, что когда-то считалось невозможным вне сферы научной фантастики

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