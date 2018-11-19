В Россию приедет авторский вариант "Крика" Мунка

19.11.2018 22:35



В России состоится крупнейшая в истории выставка работ норвежского художника Эдварда Мунка. Экспозиция работ художника будет выставлена в Третьяковской галерее начиная с 14 апреля 2019 года. Ее работа продлится в течение трех месяцев, пишет Интерфакс. Как сообщают работники галереи, в Россию будет привезен авторский вариант знаменитого полотна "Крик". Оригинал работы не отправляется на выставки из-за необходимости ее сохранности.