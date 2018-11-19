Рогозин рассказал о судьбе лабораторной таксы Николаса

19.11.2018 21:58



Дмитрий Рогозин рассказал о том, что стало с лабораторной таксой по кличке Николас, который в 2017 году испытал на себе разработанную в России технологию жидкостного дыхания, пишет РИА Новости. Так, во время посещения Москвы президентом Сербии Александром Вучичем, Рогозин демонстрировал ему новую систему, поместив таксу в жидкость. Данный эксперимент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс. По словам Рогозина, который после эксперимента забрал Николаса в свой дом, собака жива-здорова, хорошо кушает и не думает ни о чем плохом.