ЦБ временно ограничил «Юнистриму» валютообменные операции

19.11.2018 19:56



В результате проведения внеплановой проверки, Центральный Банк России ограничил банку «Юнистрим» проведение наличных валютообменных операций, сообщает ТАСС. «Юнистриму» были выданы предписания, в которых указано, что именно требует доработки либо изменений. Основная претензия заключается в том, что трудовые мигранты, получая зарплату в России в рублях, отправляют её домой уже в долларах. Соответственно, «Юнистрим» использовал «двухступенчатую» схему отправки подобных переводов: сначала переводил рубли в доллары, а затем переводил деньги. Согласно текущим требованиям ЦБ, подобные действия недопустимы.