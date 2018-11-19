«ВКонтакте» разрешила всем пользователям скачивать собственные данные

19.11.2018 18:48



Получить архивные данные из социальной сети «ВКонтакте» сможет каждый пользователь, сообщает РБК. Каждый пользователь получил возможность скачать собственные архивные данные, содержащиеся в социальной сети, к которым относятся: история платежей посредством использования платежного сервиса «ВКонтакте», история обращения в службу поддержки, понравившиеся публикации и тому подобное. Данная функция работает в тестовом режиме и, скорее всего, будет каким-либо образом видоизменяться.