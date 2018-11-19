«Черный рыцарь» наблюдал за полетом ракеты Falcon 9

19.11.2018 18:40



Загадочный черный объект, похожий на скалу, пронесся мимо ракеты Falcon 9 (сокол 9).

Запуск ракеты, которая была подготовлена в качестве спутника связи для государства Катар, был осуществлен в четверг, 15 ноября, на территории штата Флорида (США). Таинственный объект был зафиксирован камерой, установленной на борту транспортного модуля корабля. Это неизвестный объект, пролетающий в непосредственной близости от Falcon 9.

Уфолог Бретт Кузинс поспешил объяснить необычное происшествие: «Мы не раз следили за запуском ракеты Falcon 9, но впервые видим, как ракета спускается на землю и что-то вероятно пытается контролировать этот спуск».

Конспирологи соотнесли случившееся к известной теории заговора о существовании внеземного корабля (спутника), вращающегося вокруг нашей планеты, информацию о котором якобы скрывает Национальное аэрокосмическое агентство.

С тем, что отснятые кадры являются доказательством существования инопланетного спутника под названием «Черный рыцарь» согласились многие пользователи Сети. По мнению скептиков, это был не «Черный рыцарь», а летающий в земной атмосфере космический мусор, пишет dailystar.co.uk.