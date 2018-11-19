Евросоюз призывает талибов начать мирные переговоры

19.11.2018 14:59



Евросоюз обратился ко всем сторонам конфликта, который происходит в Афганистане. Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД стран ЕС, призыв заключается в предложении официально начать мирные переговоры. Обращение адресовано и к радикальному движению «Талибан».

В заявлении также звучит одобрение недавних инициатив афганского правительства, в частности, о предложении, связанном с переговорами «без предварительных условий и временное прекращение огня».