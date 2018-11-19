Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза за год

19.11.2018 14:57



По результатам исследований, специализированными контролирующими органами России было заявлено об увеличении доли контрафактных табачных изделий на Российском рынке, сообщает «Коммерсантъ». В сравнении с 2017 годом, доля нелегальной табачной продукции увеличилась в два раза, а именно с 4% до 8%. Это обусловлено притоком подобной продукции из стран СНГ, а также обращением на рынке большого количества табачной продукции без акцизной марки.