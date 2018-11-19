Запад боится, что Россия вернет на Кубу военную базу

19.11.2018 14:28



Запад проявляет чрезвычайное волнение в связи с планами России, заявившей о планах «возродить советскую военную базу» на территории Кубы. Как пишет издание Daily Star, аналитики из Фонда Джеймстаун даже называют конкретный объект. Имеется в виду радиоэлектронный центр в Лурдесе, функция которого состоит в наблюдении за американской территорией.

Опасения Запада особо стали обостряться после того, как президент Кубы Диас-Канель Бермудес побывал в России, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Одной из тем, как сообщалось ранее, стал вопрос военного сотрудничества между странами.