В России против Уильяма Браудера возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества

19.11.2018 12:12



В России против Уильяма Браудера возбуждено уголовное дело. Как передает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Николая Атмоньева, речь идет о создании этим человеком преступного сообщества. Как сообщается, скоро Россия объявит бизнесмена в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

Выяснилось, что удалось установить ряд компаний и кредитных учреждений ряда стран, с помощью которых происходило обналичивание больших сумм, объем которых исчисляется десятками и сотнями миллионов американских долларов.

Кроме этого, не исключено, что Сергей Магнитский был убит именно после соответствующего приказа Браудера.