В Ханое проходят переговоры Медведева и премьера Вьетнама

19.11.2018 09:34



Россия продолжает налаживать связи с государствами. Глава российского правительства Дмитрий Медведев и его вьетнамский коллега Нгуен Суан Фук проводят переговоры в Ханое. Как передает РИА Новости, после двусторонней беседы в узком формате запланирована встреча в расширенном составе. О предстоящих темах беседы и возможном подписании каких-либо документов пока ничего не сообщается.

Как сообщалось ранее, во Вьетнам российский премьер-министр прибыл с двухдневным визитом.