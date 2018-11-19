Эммануэль Макрон призывает Европу противостоять угрозе со стороны крупных держав

19.11.2018 09:15



Президент Франции вновь заявил о необходимости защиты Европы от других стран. В этот раз, как передает РИА Новости, во время своего выступления в Бундестаге, Эммануэль Макрон сказал, что необходимо быть сильными для противостояния угрозе, которая исходит со стороны крупных держав. По его словам, нужно сделать так, чтобы не допустить «погружения мира в хаос» и следовать только мирному пути. В этом плане, убежден Макрон, «Европа должна быть более сильной и более независимой».