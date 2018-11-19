Погиб вице-спикер заксобрания Красноярского края Алексей Клешко

19.11.2018 08:39



В Красноярске, на улице Декабристов (самый центр города) было найдено тело вице-спикера краевого парламента Алексея Клешко, передает РИА Новости со ссылкой на собеседника из экстренных служб региона. На месте трагедии работают следователи и ряд экспертов.

На данный момент в МВД и СК сообщения об этом не комментируют и не подтверждают факт произошедшего (но и не отрицают). Однако, как позднее подтвердит пресс-секретарь председателя законодательного собрания Владимир Корецкий, Клешко погиб.