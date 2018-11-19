Саммит АТЭС завершился без итоговой декларации

19.11.2018 07:18



Саммит стран-членов АТЭС, который в этом году состоялся в столице Папуа - Новой Гвинеи, впервые с 1993 года завершился без подписания итоговой декларации, пишет ТАСС. Это произошло из-за разногласий, возникших у США и КНР по поводу формулировок в документе. Так, китайская делегация возражала против одной из формулировок, занесенных в документ, а именно: "Мы договорились бороться с протекционизмом, включая все несправедливые практики в торговле". Китай посчитал, что данная фраза подразумевает торговые методики, принятые в КНР.