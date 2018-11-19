Депутат Рады сравнил заявления властей Украины с аферами лисы Алисы и кота Базилио

19.11.2018 06:51



Заявления властей Украины похожи на аферы лисы Алисы и кота Базилио, которые также уверяли, что у них может вырасти денежное дерево. Таким сравнением поделился депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович во время своего интервью телеканалу «112 Украина», пишет RT. По его словам, у таких "дураков", которые сидят в правительстве, "ничего не растет". В стране серьезные проблемы с сельских хозяйством, в промышленной сфере, сильнейшая катастрофа в топливном секторе, а также с малым и средним бизнесом. По его словам, на Украине не наблюдается "прорыва", а правительство не имеет "чертежа" того, что оно "строит" в стране.