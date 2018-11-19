Назван самый опасный вид общественного транспорта

19.11.2018 06:32



Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян и выяснил, какой общественный транспорт наши соотечественники считают наиболее опасным для передвижения, пишет РИА Новости. Так, 47% опрошенный отнесла к наиболее опасным транспортным средствам маршрутные такси. На втором месте по опасности россияне назвали самолеты. Так считают 38% опрошенных. Путешествовать на междугородних автобусах опасаются 23% респондентов, а еще 17% считают опасным весь наземный городской транспорт.