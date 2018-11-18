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Казахстанец запечатлел НЛО в небе над Шымкентом

18.11.2018 18:05
Казахстанец запечатлел НЛО в небе над Шымкентом

В казахстанском Шымкенте одному из местных жителей удалось запечатлеть неопознанный летающий объект, парящий в небе над городом. Очевидцем загадочного явления стал Руслан Насиров, работающий оператором на одном из местных телеканалов.

По словам мужчины, он более часа наблюдал в небе яркий светящийся объект, который завис в определенном месте. Наблюдателю удалось зафиксировать НЛО на камеру мобильного телефона. Несмотря на значительное расстояние, объект хорошо просматривался. На кадрах видно, что он двигается и сверкает в лучах солнца. На беспилотный летательный аппарат либо мусорный пакет, по словам очевидца, объект похож не был, пишет otyrar.kz.

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