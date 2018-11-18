Виктор Янукович госпитализирован в Москве

18.11.2018 10:54



Как сообщает издание Комсомольская правда, бывший президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщил один из врачей, дежуривший во время его госпитализации. Известно, что у Януковича серьезная травма позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис. После того, как ему была оказана экстренная помощь Януковича перевезли в одну из частных клиник. Тем не менее, получить подтверждение данного факта у пресс-секретаря Виктора Януковича не удалось. Он отказался комментировать ситуацию.