Авторы "Маши и Медведя" прокомментировали обвинения в кремлевской пропаганде

18.11.2018 10:36



Британская газета Times обвинила детский мультипликационный сериал "Маша и Медведь" в том, что он является пропагандой Кремля, пишет РИА Новости. Так, профессор Букингемского университета Энтони Глис, назвал поведение Маши "путинским" и подчеркнул, что она "слишком много на себя берет".

Авторы мультсериала и посольство РФ в Лондоне прокомментировали данное заявление. В посольстве отметили, что "важная проблема" спасения Британии от "Маши и Медведя" требует серьезного решения, например, введения в отношении мультипликаторов санкций ЕС или создания специального анти-мультипликационного центра для противодействия пропаганде. Руководитель студии "Анимаккорд" Дмитрий Ловейко в свою очередь подчеркнул, что сериал "Маша и Медведь" является исключительно коммерческим проектом и никакой поддержки от государства не получает.