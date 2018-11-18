В Аргентине объявлен траур по экипажу подлодки "Сан-Хуан"

18.11.2018 10:07



В Аргентине объявлен трехдневный траур по экипажу подводной лодки "Сан-Хуан", которая затонула чуть более года назад. О начале траура объявил президент страны Маурисио Макри, пишет ТАСС. Это случилось после того, как частной американской компании, нанятой властями Аргентины для поисков субмарины, удалось обнаружить корпус подводной лодки. По словам президента, в настоящее время, начнется новый этап расследования гибели подлодки, во время которого предстоит узнать причины, по которым она затонула.