Между Россией и Украиной может начаться "большая война"

18.11.2018 09:52



Заместитель главы генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в том случае, если Россия перекроет Азовское море для прохода украинских кораблей может начаться "большая война", пишет РИА Новости. Тем не менее, по его словам, Украина не сможет оказать какое-либо сопротивление российской армии. Западные страны не будут воевать за Украину и вводить свои войска на ее территорию, опасаясь возможной Третьей мировой войны. Они будут оказывать стране дипломатическую помощь и, возможно, введут новые санкции в отношении России, которые будут неэффективными.