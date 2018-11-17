Украина "жестко ответит" на возможное закрытие Азовского моря

17.11.2018 10:49



Украина незамедлительно и "жестко ответит" на возможное закрытие Россией Азовского моря для прохождения украинских судов, пишет РБК. С таким заявлением на заседании Верховной рады Украины выступила представитель президента в Раде Ирина Луценко. По ее словам, при пользовании водами внутреннего Азовского моря, страны должны пользоваться правилами прописанными в международной конвенции по морскому праву. Она подчеркнула, что при закрытии Азовского моря Украина намерена подать иск в международный суд. Также, последует незамедлительная реакция от СБУ и пограничной службы.